18 грудня 2020 року засідання Верховної Ради України розпочнеться о 10.00.

Спочатку пройде традиційна п’ятнична година запитань до уряду, під час якої нардепи послухають звіти про роботу міністрів.

Далі парламентарі перейдуть до розгляду законопроектів у першому і другому читанні.

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У п’ятницю парламент розгляне у першому читанні законопроект щодо прикінцевих на перехідних положень ЗУ Про введення змін до Податкового кодексу України.

У другому читанні Верховна Рада розгляне проекти законів про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, про Бюро економічної безпеки України та про народовладдя через всеукраїнський референдум. Також у другому читанні планують розглянути зміни до законів про військово-цивільні адміністрації та зміни до законодавчих актів про забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

18 грудня у другому читанні розглянуть проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

Під час повторного читання Рада розгляне зміни до ЗУ Про судоустрій та статус суддів та зміни щодо СБУ, удосконалення організаційно-правових засад структури.

Верховна Рада розгляне проект Податкового кодексу України.

Засідання Верховної Ради

Тиждень з 15 до 18 грудня 2020 року є сесійним, народні депутати України працюють у залі і розглядають законопроекти.

У цей період Рада вже підтримала штрафи для підприємців за допуск людей без масок до різних закладів, а також проголосувала за збільшення відповідальності за недотримання правил пожежної безпеки. Було розглянуто і низку кадрових питань.

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