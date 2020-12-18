Новий рік 2021 частині населення доведеться зустрічати на карантині. Навіть якщо ви зустрічаєте Новий рік на самоті, можна комусь зателефонувати чи спілкуватися з друзями онлайн.

Найголовніше – власноруч створити атмосферу свята довкола.

Поради, як відсвяткувати Новий рік 2021 на карантині, дала магістр психології, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Університету Грінченка Яна Фруктова.

Насамперед потрібно створити вдома новорічну атмосферу. Для цього треба використовувати усе, що дає емоції: кольори, світло, запахи та смак.

– Підготуйте те, що ви любите, що асоціюється з Новим роком. Потурбуйтесь про новорічну естетику і додайте візуальний ряд: улюблений фільм, пісні чи кліпи, – радить психолог.

Приготуйте для себе подарунок – що б вам найбільше хотілося. Подякуйте собі за все те, що відбулося цього року, та складіть список людей, яких хочете особисто привітати.

– Самі події нейтральні, і лише ми додаємо їм якусь конотацію. Тому пригадайте усе, що асоціюється з позитивом.

Ще один варіант, як можна відсвяткувати Новий рік на карантині, – влаштувати онлайн-вечірку. Однак тут потрібно продумати усе так, щоб кожен активно брав участь у святкуванні.

Це можуть бути різні інтерактиви: вікторини, конкурси, тости, привітання і т. д.

– Якщо будуть такі інтерактиви, людина не відчуватиме себе відстороненою. Має значення не формат, а те, наскільки людина долучена.

Психолог радить подбати про святковий тематичний одяг, адже навіть сам процес підготовки створює атмосферу свята.

– Наш внутрішній настрій може відображуватися у тому, що нас оточує. І якщо настрою немає, то діє закон психології інтеріоризація – коли зовнішнє переходить у внутрішнє, – розповідає Яна Фруктова.

На Новий рік багато зірок влаштовуватимуть онлайн-трансляції у соціальних мережах, до яких також можна долучитися.

Відкриття головної ялинки

За традицією засвітять головну ялинку на День святого Миколая, в суботу, 19 грудня о 19.00. Відкриття локації, де можна буде подивитися на новорічну красуню та погуляти в “казковому лісі”, відбудеться на Софіївській площі.

Також спостерігати за дійством можна буде в онлайн-трансляції. Детальніше про відкриття головної ялинки читайте на сайті Факти ICTV.