В Україні початок безкоштовної вакцинації проти коронавірусу планується у лютому, коли країна отримає перші партії вакцин. Насамперед щеплення робитимуть лікарям, які працюють з хворими пацієнтами.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Національний план вакцинації від коронавірусної хвороби затвердять наступного тижня.

– МОЗ розробило національний план вакцинації, який зараз обговорюється на рівні уряду. Так, вже наступного тижня цей план буде затверджено, – сказав Шмигаль.

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Вакцинація відбуватиметься на базі 11 тис. існуючих кабінетів щеплень, розглядається створення мобільних бригад та залучення мереж сімейних лікарів.

Шмигаль також додав, що наразі Україна веде перемовини на рівні керівників держав, а також з усіма виробниками вакцин, крім російської.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок п’ятниці зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.