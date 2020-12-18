Смерть Кернеса: траур у Харкові триватиме два дні, а не три

У Харкові траур у зв’язку зі смертю мера Геннадія Кернеса триватиме два дні, а не три, як про це повідомляли раніше.

Інформацію оновив офіційний сайт Харківської міськради.

Днями жалоби в місті будуть 17 і 18 грудня.

Документ наказує в ці дні приспустити Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці Шаріте, де проходив курс лікування від Covid-19.

4 листопада 2020 року Кернеса був вкотре обраний міським головою, отримавши 60,34% голосів виборців.