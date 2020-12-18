PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Віталій Плахта |

Смерть Кернеса: траур у Харкові триватиме два дні, а не три

У Харкові траур у зв’язку зі смертю мера Геннадія Кернеса триватиме два дні, а не три, як про це повідомляли раніше.

Інформацію оновив офіційний сайт Харківської міськради.

Днями жалоби в місті будуть 17 і 18 грудня.

Документ наказує в ці дні приспустити Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Читайте: Кернес помер: все, що відомо про смерть мера Харкова

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці Шаріте, де проходив курс лікування від Covid-19.

4 листопада 2020 року Кернеса був вкотре обраний міським головою, отримавши 60,34% голосів виборців.

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка