У Києві фіксується збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом.

Про це під час брифінгу 18 грудня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Якщо кілька минулих тижнів кількість госпіталізованих дещо знижувалася, то за останню добу знову сягнула понад 100 пацієнтів, – уточнив Віталій Кличко.

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За cловами Кличка, у стаціонарах сьогодні лікується 2 005 хворих, з них 20 дітей.

– 1 071 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримує 1 361 людина, до апаратів ШВЛ підключений 31 хворий, – додав мер міста.

Коронавірус у Києві

Станом на 18 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 658 осіб.

Загалом у столиці зафіксували 98 330 випадків Covid-19.

Детальну статистику коронавірусу у Києві дивіться на Фактах ICTV.