Україна отримає позику у розмірі $100 млн для розвитку Донбасу

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні кредит на 27 років у розмірі $100 для розвитку Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві реінтеграції заявили, що кредит надають на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років – пільгові. Найближчим часом Мінфін і Мінреінтеграції підпишуть угоду щодо використання коштів.

Гроші мають піти на реалізацію проекту Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження, який передбачає капітальний ремонт приблизно 183 км автомобільних доріг у Луганській області, а також залучення інвестицій для підтримки відновлення сільськогосподарської галузі на підконтрольних уряду України територіях, які постраждали унаслідок війни.

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Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) 9 грудня, у річницю Паризького саміту лідерів країн нормандського формату, оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

ТКГ планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування, продовжити обговорювати робочі пропозиції України щодо виконання політичних аспектів загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.