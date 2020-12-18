Україна очікує, що з березня 2021 року отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу в межах міжнародної ініціативи Covax.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми повинні, згідно з національним планом, який сформований Міністерством охорони здоров’я, розпочати вакцинацію лікарів вже в лютому. З березня ми отримаємо перший мільйон доз вакцин за глобальною ініціативою Covax. Наразі ведемо переговори на рівні лідерів країн і на рівні виробників вакцини.

Читайте: Початок безкоштовної вакцинації проти Covid-19 планується у лютому – Шмигаль

17 грудня стало відомо, що глобальна ініціатива Covax затвердила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

Це дозволить безкоштовно вакцинувати 4 млн українців, які входять груп ризику. Партію почнуть постачати з кінця першого кварталу наступного року, а завершиться постачання наприкінці першого півріччя 2021 року.

Тим часом вакцинацію проти Covid-19 вже почали у Великій Британії, США та Канаді.