Укрзалізниця призначила додаткові рейси на зимові свята – напрямки

Укрзалізниця призначила додаткові рейси до свят та навіть розширила перелік зупинок потяга під час маршруту.
Рішення ухвалили з огляду на новорічні свята, коли тисячі українців їдуть в гості до друзів та близьких, що розширює пасажиропотік.
Додатково пасажири зможуть скористатися послугами УЗ за такими напрямами:
- №135/136 Чернівці – Одеса;
- №217/218 Київ – Львів – Рахів (з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси).
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Новорічний локдаун: як працюватиме залізниця
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як працюватиме транспорт під час новорічного локдауну у січні 2021.
На період локдауну в Україні робота транспорту, зокрема й залізниці, не зупинятиметься.
Детальніше про роботу транспорту під час карантину читайте на Фактах ICTV.