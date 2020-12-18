Укрзалізниця призначила додаткові рейси на зимові свята – напрямки

Укрзалізниця призначила додаткові рейси до свят та навіть розширила перелік зупинок потяга під час маршруту.

Рішення ухвалили з огляду на новорічні свята, коли тисячі українців їдуть в гості до друзів та близьких, що розширює пасажиропотік.

Додатково пасажири зможуть скористатися послугами УЗ за такими напрямами:

№135/136 Чернівці – Одеса;

№217/218 Київ – Львів – Рахів (з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси).

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Новорічний локдаун: як працюватиме залізниця

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як працюватиме транспорт під час новорічного локдауну у січні 2021.

На період локдауну в Україні робота транспорту, зокрема й залізниці, не зупинятиметься.

Детальніше про роботу транспорту під час карантину читайте на Фактах ICTV.