Вірусологи та мікробіологи: Рада затвердила нові пільги та доплати за боротьбу з Covid-19

Верховна Рада 18 грудня затвердила підвищення зарплатні працівникам з вищою немедичною освітою , які задіяні у боротьбі з коронавірусом.

Йдеться, зокрема, про біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо. Загальний перелік посад визначає МОЗ.

Проект закону №4464 було ухвалено в останній день пленарних засідань у 2020 році. За проголосувало 283 народні депутати.

Окрім підвищення оплати праці законом передбачено наступні пільги:

регулярне підвищення кваліфікації;

безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності;

скорочений робочий день і додаткова оплачувана відпустка;

безоплатне одержання у власність земельної ділянки.

Ухвалений проект закону зобов’яже Кабмін невідкладно установити доплати до заробітної плати у розмірі, визначеному для лікарів.