Вірусологи та мікробіологи: Рада затвердила нові пільги та доплати за боротьбу з Covid-19

Верховна Рада 18 грудня затвердила підвищення зарплатні працівникам з вищою немедичною освітою , які задіяні у боротьбі з коронавірусом.
Йдеться, зокрема, про біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо. Загальний перелік посад визначає МОЗ.
Проект закону №4464 було ухвалено в останній день пленарних засідань у 2020 році. За проголосувало 283 народні депутати.
Окрім підвищення оплати праці законом передбачено наступні пільги:
- регулярне підвищення кваліфікації;
- безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності;
- скорочений робочий день і додаткова оплачувана відпустка;
- безоплатне одержання у власність земельної ділянки.
Ухвалений проект закону зобов’яже Кабмін невідкладно установити доплати до заробітної плати у розмірі, визначеному для лікарів.