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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Вірусологи та мікробіологи: Рада затвердила нові пільги та доплати за боротьбу з Covid-19

Верховна Рада 18 грудня затвердила підвищення зарплатні працівникам з вищою немедичною освітою , які задіяні у боротьбі з коронавірусом.

Йдеться, зокрема, про біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо. Загальний перелік посад визначає МОЗ.

Проект закону №4464 було ухвалено в останній день пленарних засідань у 2020 році. За проголосувало 283 народні депутати.

Окрім підвищення оплати праці законом передбачено наступні пільги:

  • регулярне підвищення кваліфікації;
  • безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності;
  • скорочений робочий день і додаткова оплачувана відпустка;
  • безоплатне одержання у власність земельної ділянки.

Ухвалений проект закону зобов’яже Кабмін невідкладно установити доплати до заробітної плати у розмірі, визначеному для лікарів.

Джерело: Верховна Рада

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