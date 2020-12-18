Курс валют НБУ на 18 грудня 2020 в Україні

Національний банк України мінімально підвищив офіційний курс іноземних валют до гривні. На п’ятницю 18 грудня, НБУ курс долара подорожчав на одну копійку та зупинився на рівні 27,81 грн/1$.

А от щодо євро ситуація трошки інша, ця валюта за добу подорожчала майже на гривню. Станом на ранок, 18 грудня, євро коштує 34,07 грн.

Читайте: На початку 2021 року ВВП України через пандемію впаде на 3%

Курс валют в Україні від НБУ на 18.12:

$1 – 27,81 грн;

€1 – 34,07 грн;

1 польський злотий – 7,67 грн;

10 російських рублів – 3,81 грн.

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.