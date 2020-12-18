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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Євро суттєво здорожчало: курс валют на 18 грудня

Національний банк України мінімально підвищив офіційний курс іноземних валют до гривні. На п’ятницю 18 грудня, НБУ курс долара подорожчав на одну копійку та зупинився на рівні 27,81 грн/1$.

А от щодо євро ситуація трошки інша, ця валюта за добу подорожчала майже на гривню. Станом на ранок, 18 грудня, євро коштує 34,07 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 18.12:

  • $1 – 27,81 грн;
  • €1 – 34,07 грн;
  • 1 польський злотий – 7,67 грн;
  • 10 російських рублів – 3,81 грн.

Курс валют НБУ на 18 грудня 2020 в Україні

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.

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