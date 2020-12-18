Євросолідарність домоглася виділення 400 млн грн на боротьбу з коронавірусом

400 млн гривень з бюджету Києва 22 грудня додатково виділять на боротьбу з коронавірусом. Позачергове засідання Київради ініціювала фракція Європейська Солідарність.
Як повідомила 16 грудня голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020, який був проведений Європейською Солідарністю.
– 422 млн грн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги.
Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпів надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 2021 року, – зазначила Марина Порошенко.
Європейська Солідарність закликала міського голову Києва Віталія Кличка провести позачергове засідання якомога швидше, щоб медзаклади столиці встигли придбати медикаменти, обладнання та засоби захисту.
– Ми прийняли рішення профільною комісією щодо ініціювання позачергової сесії 21 грудня.
Якщо така сесія міським головою буде підтримана і проведена, то наші лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року, – зазначила Марина Порошенко.
Як повідомив Віталій Кличко на брифінгу у п’ятницю, позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проект змін до програми Здоров’я киян.
Понад 1,6 млн летальних випадків: коронавірус у світі 18 грудня
Станом на 18 грудня у світі підтвердили понад 75,2 млн випадків коронавірусу. Понад 1,6 млн людей померло від вірусу. Одужати вдалося понад 52,8 млн мешканцям планети.
Україна продовжує посідати 17 місце у цьому списку. Країни світу почали проводити вакцинацію населення від коронавірусу. Наприклад, нині активно людей вакцинують у США.
Фото: Європейська Солідарність