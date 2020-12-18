Євросолідарність домоглася виділення 400 млн грн на боротьбу з коронавірусом

400 млн гривень з бюджету Києва 22 грудня додатково виділять на боротьбу з коронавірусом. Позачергове засідання Київради ініціювала фракція Європейська Солідарність.

Як повідомила 16 грудня голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020, який був проведений Європейською Солідарністю.

– 422 млн грн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги.

Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпів надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 2021 року, – зазначила Марина Порошенко.