Зеленський передасть НАТО пропозиції розширеного партнерства з Україною – Стефанішина

Найближчим часом президент Володимир Зеленський передасть всім країнам-членам НАТО пропозиції про формат участі України у Програмі з розширених можливостей Альянсу.

Про це під час прес-конференції повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО. Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера розширених можливостей. Пропозиції (щодо формату участі України у програмі, – Ред.) він незабаром направить генсеку і всі країни Альянсу їх вивчатимуть, – зазначила вона.

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У червні цього року Україну визнали членом Програми розширених можливостей НАТО. Водночас Міністерство закордонних справ бачить країну повноцінним членом НАТО у 2030 році.

Крім того, в МЗС вважають, що надання Україні Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення критеріїв членства.