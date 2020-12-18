Прощання з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом відбудеться 23 грудня.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. Церемонія розпочнеться о 09.00 і триватиме чотири години.

Тіло покійного привезуть до аеропорту Харкова. Звідти його помістять в катафалк, який супроводжуватимуть машини та карета швидкої допомоги, та повезуть до міської лікарні.

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О 7.00 в Благовіщенському соборі запланована церемонія відспівування Геннадія Кернеса, яка триватиме 40 хв.

З собору труну доставлять до Харківського національного театру опери та балету. Громадський порядок забезпечить поліція, а щоб не було заторів, у місті змінили розклад руху громадського транспорту.

З 09.00 до 13.00 всі охочі зможуть попрощатися з мером, після чого Кернеса поховають на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.

Поминальний обід відбудеться в готелі Національ або в Kharkiv Palace.

Смерть Геннадія Кернеса

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, які спричинив коронавірус. Напередодні у нього відмовили нирки.

Через трагедію у місті оголосили триденну жалобу.

Джерело: Newsroom