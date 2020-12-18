На пленарному засіданні 18 грудня Верховна Рада розглядатиме законопроекти у першому та другому читанні.

Парламент розпочне розгляд порядку денного о 10.00.

У першому читанні народні депутати розглядатимуть законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України та про внесення змін до закону України про Службу безпеки України щодо удосконалення організаційно-правових засад її діяльності.

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У другому читанні на порядок денний винесуть такі проекти законів: про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, про Бюро економічної безпеки України.

Окрім того, парламентарі розглядатимуть зміни до закону України про суспільне телебачення і радіомовлення України та внесення змін до Податкового кодексу України та закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Порядок денний Верховної Ради 18 грудня

Ухвалені законопроекти

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону, який обмежує застосування принципу ділової мети лише офшорними юрисдикціями і переносить оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) з 2021 року фактично на 2023 рік.