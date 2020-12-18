В Україні змінили протокол надання екстреної медичної допомоги громадянам країни.

16 грудня 2020 року в країні ухвалено Постанову про нормативи прибуття бригад екстреної швидкої медичної допомоги, розповіла під час брифінгу 18 грудня перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

У документі скасовано поділ громадян на міських та сільських мешканців, а також визначено, що бригади мають виїжджати на виклики за принципом пріоритетності, тобто орієнтуючись на складність стану людини.

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Зокрема, визначено час прибуття бригади залежно від критичності стану.

Протягом 10 хвилин бригада має доїхати до пацієнта у найважчих, критичних випадках, до яких належать:

зупинка дихання;

рясна кровотеча;

той стан, який загрожує життю пацієнта.

Протягом 20 хвилин – у екстрених випадках, коли несвоєчасне надання допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я:

порушення свідомості;

підозра на інфаркт чи інсульт.

Водночас неекстреними випадками є ті, коли людина потребує огляду, але її стан не є критичним:

підвищення артеріального тиску;

підозра на пневмонію.

Інформацію про такий випадок можуть передати сімейному лікарю або ж до Центру первинної медико-санітарної допомоги. Швидка також може виїжджати на такі виклики, але не так оперативно.

Також є непрофільні випадки, які не вимагають безпосереднього огляду фахівця. Диспетчер радитиме дистанційну консультацію або ж звернення до сімейного лікаря.

Пришвидшення надання екстреної допомоги

Розподіл на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні випадки дозволить поліпшити надання екстреної допомоги пацієнтам.

Про це заявили в уряді.

Детальніше про екстрену допомогу в Україні читайте на Фактах ICTV.