День Святого Миколая 2020: історія і традиції свята

День Святого Миколая у 2020 році, як і завжди, відзначають 19 грудня. Ніч перед святом – найчарівніша та найбажаніша для всіх українських дітей, бо кожен малюк чекає на подарунок під подушкою від святого.

Цю чудесну традицію передають з покоління в покоління, бо вона прищеплює головні цінності нашим дітям – вчить милосердю, щедрості та любові до навколишніх.

Миколая також вважають головним заступником мандрівників, рибалок та моряків. Вони згадують його в дорозі, під час плавань, просять щедрого улову та гарної погоди.

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Історія та традиції

За легендами, Святий Миколай, який був єпископом візантійського міста Міра, допоміг бідному вдівцю видати свою дочку заміж. За тамтешніми звичаями, вона не змогла б поєднати життя зі своїм коханим без приданого і роботи. Тому вночі Святий Миколай пробрався до бідної хатини і закинув через вікно у кімнату, де спала дівчина, шматок золота.

Так він поєднав серця, а містом прокотилася чутка, що небесний ангел допоміг закоханим. Святий Миколай почав приносити до будинків знедолених теплі речі, іграшки та їжу. І завжди під покровом ночі, щоб не бути впізнаним.

Подарунки на День Святого Миколая

Ймовірно, ця традиція пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг.

В Україні діти чекають Святого Миколая, щоб отримати подарунок під подушку за умови, що вони були слухняними протягом року. Діти, які погано поводилися, можуть знайти під подушкою різочку або камінчик.

Є ще одна традиція на День Святого Миколая – якщо в переддень свята загадати заповітне бажання, то він його обов’язково виконає. Тому діти, які вже вміють писати, в листах просять покровителя виконати свої мрії.

Прикмети, пов’язані з 19 грудня

Свято Миколая — останній день у році, коли можна розрахуватися з боргами.

Чоловіки завжди першими прокидалися у цей день, щоб обійти свій двір, бо інакше родину чекатиме велике горе в новому році.

Великий іній – до врожаю хліба.

Йде дощ – добре вродять озимі.

Мороз – буде великий врожай хліба і овочів.

Якщо зима до Дня Миколая слід замете – дорозі не стояти.

Який день на Миколая Зимового, такий буде і на Миколая Літнього (22 травня).

Факти ICTV розкажуть вам, як написати лист святому Миколаю.