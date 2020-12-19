Святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні можливе, але тільки коли до такого рішення дозріє церква та віряни.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Загалом я не проти, але опираюся на думку наших вірян. І ми знаємо чітко соціологію, яка свідчить, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірян, бо тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. Якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол, – пояснив він.

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Митрополит зазначив, що поки важко спрогнозувати, через скільки років може відбутися такий перехід. За його словами, потрібно, щоб до ухвалення відповідного рішення свідомо підійшов не тільки український народ, а й усі християни.

Коли ж церква побачить, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід на єдину дату святкування Різдва.

В Україні Різдво Христове святкують двічі. Католики святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а православні християни відзначають свято з 6 на 7 січня. Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський.

Через різну систему літочислення склалося так, що у Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.