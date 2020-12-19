11 742 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 865 осіб;
- летальних випадків – 213;
- одужало – 13 314 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 956 123 особи;
- одужало – 574 536 осіб;
- летальних випадків – 16 469;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 99 694 випадки;
- Вінницька область – 20 781 випадок;
- Волинська область – 30 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
- Донецька область – 31 929 випадків;
- Житомирська область – 36 061 випадок;
- Закарпатська область – 27 003 випадки;
- Запорізька область – 46 544 випадки;
- Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
- Київська область – 52 415 випадків;
- Кіровоградська область – 7 707 випадків;
- Луганська область – 8 640 випадків;
- Львівська область – 56 442 випадки;
- Миколаївська область – 26 260 випадків;
- Одеська область – 63 124 випадки;
- Полтавська область – 31 433 випадки;
- Рівненська область – 38 315 випадків;
- Сумська область – 37 612 випадків;
- Тернопільська область – 32 235 випадків;
- Харківська область – 64 792 випадки;
- Херсонська область – 15 449 випадків;
- Хмельницька область – 36 360 випадків;
- Черкаська область – 34 451 випадок;
- Чернівецька область – 37 949 випадків;
- Чернігівська область – 26 864 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.