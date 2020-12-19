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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 10 тис. випадків

11 742 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 865 осіб;
  • летальних випадків – 213;
  • одужало – 13 314 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 956 123 особи;
  • одужало – 574 536 осіб;
  • летальних випадків – 16 469;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 99 694 випадки;
  • Вінницька область – 20 781 випадок;
  • Волинська область – 30 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
  • Донецька область – 31 929 випадків;
  • Житомирська область – 36 061 випадок;
  • Закарпатська область – 27 003 випадки;
  • Запорізька область – 46 544 випадки;
  • Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
  • Київська область – 52 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 707 випадків;
  • Луганська область – 8 640 випадків;
  • Львівська область – 56 442 випадки;
  • Миколаївська область – 26 260 випадків;
  • Одеська область – 63 124 випадки;
  • Полтавська область – 31 433 випадки;
  • Рівненська область – 38 315 випадків;
  • Сумська область – 37 612 випадків;
  • Тернопільська область – 32 235 випадків;
  • Харківська область – 64 792 випадки;
  • Херсонська область – 15 449 випадків;
  • Хмельницька область – 36 360 випадків;
  • Черкаська область – 34 451 випадок;
  • Чернівецька область – 37 949 випадків;
  • Чернігівська область – 26 864 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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