МОЗ оновив алгоритм тестування на Covid-19: що змінилось

Алгоритм тестування на коронавірус оновили, тому люди, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції матимуть право на проходження ПЛР-тестування.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, раніше тестування проводили винятково людям, у яких були чітко виражені симптоми коронавірусу чи пневмонії.

– Хочу повідомити, що в нас цього тижня повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-тестування. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на Covid-19, клінічними симптомами. З будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії, – повідомив він.

Також вводиться скрінінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Він робиться за 15 хвилин. Його будуть проводити людям з вищевказаними симптомами, контактним особам, або людям, які повертаються з-за кордону, паціентам, які підлягають плановим госпіталізаціям.

– Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує, якщо є симптоми COVID-19, зробили тест. Якщо людина не має симтомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то треба ще зробити ПЛР, – повідомив він.

Степанов розповів, що до 23 грудня має бути вирішено питання щодо присутності тесту на антиген у сімейних лікарів.