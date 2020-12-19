Нотаріус незаконно призначила нового ректора медичного університету

Приватний нотаріус змінила дані у Єдиному державному реєстру юридичних і фізичних осіб та визначила нового ректора одного з медичних вищих навчальних закладів України.
48-річна жінка, перебуваючи на посаді нотаріуса, внесла зміни до сайту Держреєстру.
Вона призначила виконувача обов’язків ректора одного з українських медичних університетів.
Насправді керівника повинно визначити Міністерство охорони здоров’я України. Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні правопорушення.
Жінці загрожує позбавлення волі до шести років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років статтею 362 Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Продавали заборонені ліки: в Україні викрили масштабну контрабанду медпрепаратів
Кіберполіція викрила зловмисників, які розповсюджували заборонені лікарські засоби. Контрабандисти ввозили з-за кордону сильнодійні медичні лікарські засоби. Після чого цей товар через мережу інтернет продавали на усій території України та Європи.
Правопорушники за збут заборонених ліків отримали прибутку понад 65 млн грн. Зловмисникам загрожує до 20 років позбавлення волі.