Нотаріус незаконно призначила нового ректора медичного університету

Кіберполіція викрила зловмисників, які розповсюджували заборонені лікарські засоби. Контрабандисти ввозили з-за кордону сильнодійні медичні лікарські засоби. Після чого цей товар через мережу інтернет продавали на усій території України та Європи.

Правопорушники за збут заборонених ліків отримали прибутку понад 65 млн грн. Зловмисникам загрожує до 20 років позбавлення волі.