19 грудня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження, які нещодавно погодив Кабінет міністрів.

З 19 грудня 2020 року до 8 січня 2021 року в країні заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більше ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутня більше ніж одна особа на 10 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00 (крім доставки та замовлень навинос).

проведення розрахункових операцій припиняється після 22.00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01.00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше ніж однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі між присутніми має бути дистанція у 1,5 м.

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Україні в боротьбі з коронавірусом допомагали 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден.

За даними МЗС, найбільше допомоги направили США – спершу вони виділили $17,3 млн екстреної медичної допомоги Україні. В жовтні цю суму збільшили до $19 млн.

Коронавірус в Україні

11 742 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 865 осіб;

летальних випадків – 213;

одужало – 13 314 осіб;

здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).

Вакцинація у США

Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від Covid-19 компанії Moderna та дозволила її масове використання. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Тепер, коли доступні дві вакцини для профілактики Covid-19, FDA зробило ще один найважливіший крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей в США.

Фінансовий звіт Шмигаля

Для боротьби з коронавірусом і його наслідками Україна загалом отримала €370 млн міжнародної підтримки. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що, крім безповоротної допомоги від ЄС у розмірі €190 млн, було ще $14,5 млн від США, а ООН та його структури дали €165 млн.