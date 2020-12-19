Qatar Airways відновила польоти з Катару в Україну

Авіакомпанія Qatar Airways відновила прямі регулярні рейси з Дохи в київський аеропорт Бориспіль після багатомісячної перерви, пов’язаного з пандемією коронавируса.

Розклад прямих рейсів Київ – Доха Qatar Airways з 18 грудня 2020 року:

Доха-Київ: QR295 виліт: 08:30; приліт: 12:50 щосереди, щоп’ятниці та щосуботи;

Київ-Доха: QR296 виліт: 17:30; приліт: 23:30 щосереди, щоп’ятниці та щосуботи.

Також вводитимуть четвертий рейс щопонеділка за тим же графіком з 4 січня 2021 року.

Раніше генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.

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