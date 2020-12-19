Головна ялинка у Києві засвітиться святковими вогнями вже 19 грудня.

Церемонія засвічення новорічної ялинки відбудеться о 19.00 на Софійській площі.

Цьогоріч вона відрізнятиметься від попередніх. Через карантинні обмеження не буде традиційного параду та концерту.

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Онлайн-трансляцію заходу можна подивитися на Youtube або на Офіційному порталі Києва.

Відкриття головної ялинки

За традицією засвітять головну ялинку на День святого Миколая, в суботу, 19 грудня о 19.00. Відкриття локації, де можна буде подивитися на новорічну красуню та погуляти в “казковому лісі”, відбудеться на Софійській площі.

Детальніше про відкриття головної ялинки та який вигляд вона матиме, читайте на сайті Факти ICTV.