Президент України Володимир Зеленський сподівається на тісніші відносини між Україною та США після того, як країну очолить новобраний лідер Джо Байден.
За словами Зеленського, Байден краще обізнаний з ситуацією в Україні.
– Мені здається, Джо Байден знає Україну краще, ніж попередній президент.
До свого президентства він мав тісні зв’язки з Україною, і він добре розуміє росіян, він розуміє різницю між Україною і Росією, і, мені здається, він розуміє українську ментальність, – зазначив Володимир Зеленський.
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На думку Зеленського, зміцнення контактів з США допоможе Україні врегулювати ситуацію на Донбасі.
Зеленський привітав Байдена з перемогою
Після перемоги Джо Байдена на виборах у США Володимир Зеленський привітав американського колегу.
Ще тоді він висловив сподівання, що це позитивно відобразиться на українсько-американській співпраці.
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Джерело: The New York Times