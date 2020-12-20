Президент України Володимир Зеленський сподівається на тісніші відносини між Україною та США після того, як країну очолить новобраний лідер Джо Байден.

За словами Зеленського, Байден краще обізнаний з ситуацією в Україні.

– Мені здається, Джо Байден знає Україну краще, ніж попередній президент. До свого президентства він мав тісні зв’язки з Україною, і він добре розуміє росіян, він розуміє різницю між Україною і Росією, і, мені здається, він розуміє українську ментальність, – зазначив Володимир Зеленський.

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На думку Зеленського, зміцнення контактів з США допоможе Україні врегулювати ситуацію на Донбасі.

Зеленський привітав Байдена з перемогою

Після перемоги Джо Байдена на виборах у США Володимир Зеленський привітав американського колегу.

Ще тоді він висловив сподівання, що це позитивно відобразиться на українсько-американській співпраці.

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Джерело: The New York Times