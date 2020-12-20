Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 756 осіб.

Загалом у столиці зафіксовано 100 450 випадки Covid-19. За час пандемії померли 1 713 киян, одужали – 32 175 мешканців міста.

Захворіли:

415 жінок віком від 18 до 85 років

281 чоловік віком від 18 до 88 років

26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 226 людини.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170 та в Подільському районі – 79 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: