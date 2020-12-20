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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

756 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 20 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 756 осіб.

Загалом у столиці зафіксовано 100 450 випадки Covid-19. За час пандемії померли 1 713 киян, одужали – 32 175 мешканців міста.

Захворіли:

  • 415 жінок віком від 18 до 85 років
  • 281 чоловік віком від 18 до 88 років
  • 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 226 людини.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170 та в Подільському районі – 79 випадків.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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