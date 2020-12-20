Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 756 осіб.
Загалом у столиці зафіксовано 100 450 випадки Covid-19. За час пандемії померли 1 713 киян, одужали – 32 175 мешканців міста.
Захворіли:
- 415 жінок віком від 18 до 85 років
- 281 чоловік віком від 18 до 88 років
- 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 226 людини.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170 та в Подільському районі – 79 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.