Коронавірус в Україні та світі не відступає. Станом на 20 грудня у світі зафіксовано 76 738 133 випадків коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло 1 694 232 жителі планети.

Лідерами за кількістю інфікувань та смертей залишаються США, Індія та Бразилія.

Мутація коронавірусу у Великій Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що новий штам коронавірусу, який виявили 14 грудня, заразніший на 70%.

У зв’язку з цим низка країн скасувала залізничне та авіасполучення з Великою Британією. Наразі заборона діє у Нідерландах, Італії, Данії та Австрії.

Коронавірус в Україні

У рейтингу поширення хвороби Україна наразі займає 17 місце. 20 грудня в Україні зафіксовано:

8 325 нових випадків коронавірусу, всього – 964 448;

116 смертей, загалом – 16 585;

6 626 одужалих, всього вилікуватися вдалося 581 162 пацієнтам.

Масова вакцинація в Ізраїлі

20 грудня розпочалася масова вакцинація населення в Ізраїлі. Під час першого етапу щеплення зроблять людям похилого віку (60+) та особам з груп ризику. На другому етапі вакцинують вчителів, соціальних працівників і тих, чия робота пов’язана з ризиком зараження Covid-19.