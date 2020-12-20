У Львові від коронавірусу помер професор Українського католицького університету, історик Ігор Скочиляс.

Науковцю було 53 роки, він довгий час боровся з хворобою у лікарні, перебував у реанімації.

Попри всі зусилля лікарів, Covid-19 спровокував тромбофлебіт легень. Фахівцям не вдалося зберегти життя науковця.

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Ігор Скочиляс був доктором історичних наук, завідувачем кафедри історії Гуманітарного факультету УКУ, його вважали фахівцем з українсько-польської тематики.

Він є автором понад 250 наукових праць, виховав не одне покоління студентів та молодих науковців.

Смерті мерів міст України від коронавірусу

Протягом 2020 року коронавірус забрав життя низки українських мерів, серед них Геннадій Кернес, очільник Харкова, якого не стало 17 грудня.

Детальніше про смерті від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УКУ, Радіо Свобода

Фото: УКУ