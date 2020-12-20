В Одесі відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки на Думській площі. Також запрацював ярмарок на Приморському бульварі, а біля Дюка засвітилася карусель.
Перед містянами під час відкриття виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка, музиканти якого переодяглися в костюми Діда Мороза.
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Оркестр виконав святкові мелодії, а наприкінці перед мерією спалахнув невеликий феєрверк.
Однак після офіційної частини одеситів потішили російським шансоном, хоч і на новорічну тематику.
На відкритті головної ялинки у Києві сталася пожежа
Під час урочистого відкриття новорічної ялинки на Софійській площі у Києві сталася пожежа.
Займання сталося після ввімкнення святкової ілюмінації. Вогонь охопив одну з прикрас, а від неї повалив чорний дим.
Пожежу оперативно загасили рятувальники.
Ніхто з присутніх не постраждав.