В Одесі відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки на Думській площі. Також запрацював ярмарок на Приморському бульварі, а біля Дюка засвітилася карусель.

Перед містянами під час відкриття виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка, музиканти якого переодяглися в костюми Діда Мороза.

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Оркестр виконав святкові мелодії, а наприкінці перед мерією спалахнув невеликий феєрверк.

Однак після офіційної частини одеситів потішили російським шансоном, хоч і на новорічну тематику.

На відкритті головної ялинки у Києві сталася пожежа

Під час урочистого відкриття новорічної ялинки на Софійській площі у Києві сталася пожежа.

Займання сталося після ввімкнення святкової ілюмінації. Вогонь охопив одну з прикрас, а від неї повалив чорний дим.

Пожежу оперативно загасили рятувальники.

Ніхто з присутніх не постраждав.