В Україні станом на 20 грудня зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу. Госпіталізація знадобилася 3 037 пацієнтам.
За добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 116 людей, загалом – 16 585.
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З останню добу 6 626 осіб одужали, загалом – 581 162.
За весь час пандемії в Україні виявили 964 448 випадків інфікування коронавірусом.
- м. Київ – 100 450 випадків;
- Вінницька область – 20 956 випадків;
- Волинська область – 30 457 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
- Донецька область – 32 255 випадків;
- Житомирська область – 36 401 випадок;
- Закарпатська область – 27 098 випадків;
- Запорізька область – 47 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
- Київська область – 53 007 випадків;
- Кіровоградська область – 7 785 випадків;
- Луганська область – 8 759 випадків;
- Львівська область – 56 763 випадки;
- Миколаївська область – 26 631 випадок;
- Одеська область – 63 938 випадків;
- Полтавська область – 31 577 випадків;
- Рівненська область – 38 536 випадків;
- Сумська область – 37 994 випадки;
- Тернопільська область – 32 392 випадки;
- Харківська область – 65 312 випадків;
- Херсонська область – 15 653 випадки;
- Хмельницька область – 36 755 випадків;
- Черкаська область – 34 731 випадок;
- Чернівецька область – 38 152 випадки;
- Чернігівська область – 27 132 випадки.
Коронавірус в Україні
Для порівняння, станом на 19 грудня 2020 року в Україні було зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.