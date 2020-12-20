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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні знову упав добовий показник – понад 8 тис. випадків Covid-19

В Україні станом на 20 грудня зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу. Госпіталізація знадобилася 3 037 пацієнтам. 

За добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 116 людей, загалом – 16 585.

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З останню добу 6 626 осіб одужали, загалом – 581 162.

За весь час пандемії в Україні виявили 964 448 випадків інфікування коронавірусом.

  • м. Київ – 100 450 випадків;
  • Вінницька область – 20 956 випадків;
  • Волинська область – 30 457 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
  • Донецька область – 32 255 випадків;
  • Житомирська область – 36 401 випадок;
  • Закарпатська область – 27 098 випадків;
  • Запорізька область – 47 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
  • Київська область – 53 007 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 785 випадків;
  • Луганська область – 8 759 випадків;
  • Львівська область – 56 763 випадки;
  • Миколаївська область – 26 631 випадок;
  • Одеська область – 63 938 випадків;
  • Полтавська область – 31 577 випадків;
  • Рівненська область – 38 536 випадків;
  • Сумська область – 37 994 випадки;
  • Тернопільська область – 32 392 випадки;
  • Харківська область – 65 312 випадків;
  • Херсонська область – 15 653 випадки;
  • Хмельницька область – 36 755 випадків;
  • Черкаська область – 34 731 випадок;
  • Чернівецька область – 38 152 випадки;
  • Чернігівська область – 27 132 випадки.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, станом на 19 грудня 2020 року в Україні було зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

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