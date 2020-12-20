В Україні станом на 20 грудня зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу. Госпіталізація знадобилася 3 037 пацієнтам.

За добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 116 людей, загалом – 16 585.

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З останню добу 6 626 осіб одужали, загалом – 581 162.

За весь час пандемії в Україні виявили 964 448 випадків інфікування коронавірусом.

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, станом на 19 грудня 2020 року в Україні було зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.