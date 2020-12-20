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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Богданова |

Як харчуватися у сезон грипу та ГРВІ: поради Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як правильно харчуватися у період пандемії та піку гострих респіраторних захворювань. За його словами, щоб організм міг протидіяти хворобам, потрібно зміцнювати його за допомогою здорового харчування.

Поради Ляшка щодо харчування

  • Споживати щодня три порції овочів і зелені, дві порції фруктів та ягід.
  • Випивати щоденну норму води.
  • Споживати до 5 г солі на день, а цукру до 25 г.
  • Наповнювати раціон білками, які містяться у складі бобових і злакових продуктів, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса або риби.

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Поширення коронавірусу в Україні

Станом на 20 грудня в Україні зареєстровано 8 325 нових випадків коронавірусу, всього –  964 448.  За останню добу від ускладнень Covid-19 померло 116 осіб, загалом за період пандемії зафіксовано 16 585 летальних випадків.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

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