Як харчуватися у сезон грипу та ГРВІ: поради Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як правильно харчуватися у період пандемії та піку гострих респіраторних захворювань. За його словами, щоб організм міг протидіяти хворобам, потрібно зміцнювати його за допомогою здорового харчування.

Поради Ляшка щодо харчування

Споживати щодня три порції овочів і зелені, дві порції фруктів та ягід.

Випивати щоденну норму води.

Споживати до 5 г солі на день, а цукру до 25 г.

Наповнювати раціон білками, які містяться у складі бобових і злакових продуктів, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса або риби.

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Поширення коронавірусу в Україні

Станом на 20 грудня в Україні зареєстровано 8 325 нових випадків коронавірусу, всього – 964 448. За останню добу від ускладнень Covid-19 померло 116 осіб, загалом за період пандемії зафіксовано 16 585 летальних випадків.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко