Під час дії жорсткіших карантинних обмежень в Україні храми та церкви не будуть зачинятися та продовжать приймати вірян.

Однак релігійні установи мають дотримуватися протиепідемічних заходів, заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Храми не будуть зачинятися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально, – зазначив митрополит.

Читайте: Коли в Україні можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня – пояснення ПЦУ

Водночас не йдеться про дію жорстких обмежень, уточнив спікер.

Карантин в Україні

Через поширення коронавірусу в Україні посилили карантин та запровадили додаткові обмеження.

Частина з них почала діяти з 19 грудня 2020 року. Також в країні узгодили локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.