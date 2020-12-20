Під час дії жорсткіших карантинних обмежень в Україні храми та церкви не будуть зачинятися та продовжать приймати вірян.
Однак релігійні установи мають дотримуватися протиепідемічних заходів, заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
– Храми не будуть зачинятися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально, – зазначив митрополит.
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Водночас не йдеться про дію жорстких обмежень, уточнив спікер.
Карантин в Україні
Через поширення коронавірусу в Україні посилили карантин та запровадили додаткові обмеження.
Частина з них почала діяти з 19 грудня 2020 року. Також в країні узгодили локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.
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