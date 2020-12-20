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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Як працюватимуть церкви під час карантину в Україні – пояснення ПЦУ

Під час дії жорсткіших карантинних обмежень в Україні храми та церкви не будуть зачинятися та продовжать приймати вірян.

Однак релігійні установи мають дотримуватися протиепідемічних заходів, заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Храми не будуть зачинятися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально, – зазначив митрополит.

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Водночас не йдеться про дію жорстких обмежень, уточнив спікер.

Карантин в Україні

Через поширення коронавірусу в Україні посилили карантин та запровадили додаткові обмеження.

Частина з них почала діяти з 19 грудня 2020 року. Також в країні узгодили локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радіо Свобода

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