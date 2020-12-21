В Україні 67% летальних випадків медичних працівників від Covid-19 не пов’язують із виконанням професійних обов’язків.

Про це свідчить проведене епідрозслідування за страховими випадками смерті медичних працівників від коронавірусної хвороби, повідомила директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяна Михайленко під час прес-конференції 21 грудня.

– Станом на 21 грудня надійшла інформація про смерть 378 працівників. Із цих 378 випадків, про які відомо фонду і за якими надійшли акти, завершено розслідування щодо 161 випадку. Із них 53 пов’язані з виробництвом, 108 – не пов’язані, – зазначила Михайленко.

Вона додала, що не всі випадки інфікування і смерті медпрацівників пов’язані з виконанням їхніх професійних обов’язків: 33% випадків, щодо яких завершено розслідування, пов’язані з виробництвом, 67% – не пов’язані.

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За словами директора, ФССУ надає соціальні виплати за наявності акта про нещасний випадок на виробництві, який складає комісія з розслідування. Обов’язкова складова акта – висновок епідрозслідування, яке проводять організації, уповноважені МОЗ.

– Щодо 217 випадків триває розслідування. Нині члени сімей померлих медиків звернулись із 53 випадками, і фонд може надати виплати для 33 сімей на 52 млн грн, – сказала директор.

Керівник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик повідомив, що з усіх розслідувань 69% не закінчено, оскільки відсутні матеріали. А 24% розслідувань не завершені, бо немає точних діагнозів смерті.

Україні у разі смерті медичного працівника через коронавірус його сім’я повинна отримати від держави 1 млн 575,5 тисяч грн. Якщо медик отримав інвалідність, то йому належить від 630 до 840 тис. грн в залежності від групи.