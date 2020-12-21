Кабмін без конкурсу призначив Мельника главою ДФС

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 21 грудня призначив главою Державної фіскальної служби колишнього начальника головного слідчого управління фінансових розслідувань служби Вадима Мельника.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Мельник призначений шляхом укладення контракту про проходження державної служби під час карантину.

Читайте: Далі обов‘язково буде: Буславець написала заяву про звільнення

48-річний полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління в 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах в структурі податкової міліції.

9 грудня Кабмін погодив Мельника на посаду голови ДФС. Після проведення фіскальної реформи в ДФС залишилася тільки податкова міліція, на зміну якій має прийти Бюро економічної безпеки.

Призначення Вітренка

Кабінет міністрів проголосував за призначення Юрія Вітренка виконувачем обов’язки міністра енергетики. Про відповідне рішення повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Юрію Вітренку 44 роки, він народився у Києві у 1976 році. Закінчив Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин. Раніше працював у компанії Нафтогаз України.

Джерело: Василь Мокан