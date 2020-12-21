Юлія Ковалів пішла з посади заступника керівника Офісу президента України за власним бажанням.

Вона зазначила, що за півтора року мала великий виклик і водночас велике задоволення допомагати у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.

– Радію з того, що мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей. Це й ініціативи щодо покращення інвестиційного клімату, і закони про концесію, приватизацію, ринок землі, про банківську систему, підтримку бізнесу на час карантину, стимулювання інвестицій та інші законодавчі акти.

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Зі свого боку, президент Володимир Зеленський відзначив важливу роль Юлії Ковалів у своїй команді.

За його словами, вона зробила вагомий внесок в економічний розвиток України, тому залишається в команді глави держави.

Також 21 грудня заступник глави Офісу президента України Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків. Напередодні НАБУ повідомило йому про підозру.

Татарова вважають причетним до справи про заволодіння майном Національної гвардії на 81 млн грн.