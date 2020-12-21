В Україні зафіксували перші випадки зараження новим штамом мутованого коронавірусу.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров у ефірі одного з українських телеканалів. Він зазначив, що новий штам зафіксували на Закарпатті.

– Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія, – повідомив інфекціоніст.

Читайте: Ця мутація може бути у всьому світі: що відомо про новий британський штам Covid-19

Він додав, що Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, які застраховані у країнах ЄС, можуть визначити, чи є у них в організмі мутований вірус. Саме так пацієнт дізнався про інфікування.

Петров зазначив, що новий штам зможе мутувати активніше, адже містить тільки одну РНК. Під час перебігу хвороби вірус може не викликати втрату смаку і нюху, але він сильно вражає легеневі тканини.

Крім того, 21 грудня в Італії виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Інфікувався чоловік у Великій Британії.

Вперше про появу мутованого коронавірусу у Великій Британії повідомили 14 грудня. Країна запровадила локдаун, аби не допустити масове поширення вірусу.