У Києві під Офісом президента проходить мітинг проти призначення міністром освіти і науки України Сергія Шкарета.

Проте демонстрацію перемістили з двору ОП до входу з вулиці Банкової, 9.

За словами правоохоронців, у дворі проходить різдвяний ярмарок, там може перебувати лише до 300 людей. Ба більше там багато дітей.

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Активісти виступають проти Сергія Шкарета, бо він співпрацював с Партією регіонів.

На протест вийшли студенти та представники різних вищих навчальних закладів. На акцію вони принесли плакати та транспаранти.























Під Офісом президента мітингують проти призначення Шкарлета міністром освіти / 6 фотографий

Шкарлет став міністром освіти та науки

25 червня Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Шкарлета заступником міністра освіти і тимчасово поклав на нього обов’язки керівника відомства.

В інтернеті з’явилося порівняння статті Шкарлета зі статтею іншого автора, де видно, що призначений в.о. міністра освіти і науки вкрав для своєї роботи частини тексту.

Сам Шкарлет заперечує плагіат у своїх роботах.

17 грудня Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Фото: 24 канал