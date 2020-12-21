У Києві під Офісом президента проходить мітинг проти призначення міністром освіти і науки України Сергія Шкарета.
Проте демонстрацію перемістили з двору ОП до входу з вулиці Банкової, 9.
За словами правоохоронців, у дворі проходить різдвяний ярмарок, там може перебувати лише до 300 людей. Ба більше там багато дітей.
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Активісти виступають проти Сергія Шкарета, бо він співпрацював с Партією регіонів.
На протест вийшли студенти та представники різних вищих навчальних закладів. На акцію вони принесли плакати та транспаранти.
Шкарлет став міністром освіти та науки
25 червня Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Шкарлета заступником міністра освіти і тимчасово поклав на нього обов’язки керівника відомства.
В інтернеті з’явилося порівняння статті Шкарлета зі статтею іншого автора, де видно, що призначений в.о. міністра освіти і науки вкрав для своєї роботи частини тексту.
Сам Шкарлет заперечує плагіат у своїх роботах.
17 грудня Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
Фото: 24 канал