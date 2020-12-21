У Харківському аеропорту борт з тілом Геннадія Кернеса чекають ввечері. Літак з Німеччини прибуде сьогодні, 21 грудня, о 19 годині.
Про це під час прес-конференції з журналістами повідомив виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов.
Наразі на території аеропорту Харків немає жодної активності. Церемонія прощання відбудеться 23 грудня. Церемонія розпочнеться о 09.00 і триватиме чотири години.
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О 7.00 в Благовіщенському соборі запланована церемонія відспівування Геннадія Кернеса, яка триватиме 40 хв.
Смерть Геннадія Кернеса
17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, які спричинив коронавірус. Через трагедію у місті оголосили жалобу.
Кернес помер у Німеччині. Політик проходив лікування від коронавірусу у берлінській клініці Шаріте. Днями, 11 грудня, з’явилася інформація, що у нього відмовила друга нирка.
На початку листопада Геннадія Кернеса офіційно було переобрано міським головою Харкова.