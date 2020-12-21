Літак із тілом обраного мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у Німеччині, прибув в Україну.

Порохорон міського голови запланований на 23 грудня. У середу вранці відбудеться відспівування покійника у Благовіщенському соборі, а потім з 9.00 до 13.00 триватиме прощання з політиком у фоє Харківського оперного театру.

Попередньо влада зазначає, що на момент поховання в місті обмежать рух транспорту.

– Ми розуміємо, що це робочий день. У нас буде оголошений траур. Відповідне розпорядження я підпишу. Вулиця Сумська буде частково закрита, тому попросимо водіїв утриматися від проїзду до центральної частини міста. Рух до кладовища, від Благовіщенського собору, по вулиці Сумській до 16.00 буде частково перекрита, – зазначив секретар міської ради Ігор Терехов.

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Смерть Кернеса

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Через труднощі з лікуванням, політика транспортували під нагляд німецьких медиків у берлінську клініку Шаріте.

Тримісячне лікування не дало результату, а вже 11 грудня у чиновника відмовила друга нирка, тоді його підключили до діалізу. Через шість днів після цього хвороба завершилася летально.

Після смерті Геннадія Кернеса містом керуватиме секретар міської ради Ігор Терехов. Для переобрання нового мера міська рада має ухвалити рішення про взяття до відома факту про смерть Кернеса, через що його повноваження припиняться достроково.

А далі Верховна Рада призначить позачергові вибори міського голови не пізніше ніж у 90-денний строк із дня дострокового припинення повноважень Кернеса.