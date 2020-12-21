Громадянам України рекомендували тимчасово утриматися від поїздок до Лондона і південно-східної Англії, де з 20 грудня ввели четверту категорію локального локдауна через поширення нового типу коронавірусу (2019 nCoV).

Про це заявило посольство України в Великій Британії та Північній Ірландії.

– Українцям, які вже перебувають у районах, найбільш уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися і виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті, – зазначили у відомстві.

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У посольстві наголосили, що низка європейських країн (Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія) та Канада ухвалили рішення про припинення авіасполучення з Британією.

– З огляду на це, рекомендуємо відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має виконувати ваш рейс, а також служб аеропорту, – додали у відомстві.

Якщо виникнуть проблеми, то варто негайно звертатися до посольства України за телефоном: +44 (755) 348-36-28, e-mail: consul_gb@mfa.gov.ua.

Новий штам коронавірусу

Після заяви британської влади про новий штам коронавірусу, його існування підтвердили у ВООЗ.

Водночас в організації одразу зазначили, що він поширюється швидше, але не є більш небезпечним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.