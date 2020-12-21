Станом на 21 грудня в Україні виявили 6 545 нових випадків коронавірусу. За минулу добу було госпіталізовано 1 766 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 16 665 осіб, за добу – 80. Загалом одужали 586 268 українців, за добу – 5 106 осіб. Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690)

Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Кількість захворювань в регіонах: