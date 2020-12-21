PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Різкий спад: в Україні за добу виявили 6 545 нових випадків Covid-19

Станом на 21 грудня в Україні виявили 6 545 нових випадків коронавірусу. За минулу добу було госпіталізовано 1 766 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 16 665 осіб, за добу – 80. Загалом одужали 586 268 українців, за добу – 5 106 осіб. Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690)

Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Читайте: Через новий штам Covid-19 країни масово зупиняють авіасполучення з Великою Британією

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 101 123 випадки (+673);
  • Вінницька область – 21 035 випадків (+79);
  • Волинська область – 30 773 випадки (+316);
  • Дніпропетровська область – 53 155 випадків (+598);
  • Донецька область – 32 513 випадків (+258);
  • Житомирська область – 36 774 випадки (+373);
  • Закарпатська область – 27 195 випадків (+97);
  • Запорізька область – 47 789 випадків (+570);
  • Івано-Франківська область – 42 026 випадків (+88);
  • Київська область – 53 463 випадки (+456);
  • Кіровоградська область – 7 817 випадків (+32);
  • Луганська область – 8 900 випадків (+141);
  • Львівська область – 56 953 випадки (+190);
  • Миколаївська область – 27 017 випадків (+386);
  • Одеська область – 64 589 випадків (+651);
  • Полтавська область – 31 961 випадок (+384);
  • Рівненська область – 38 656 випадків (+120);
  • Сумська область – 38 170 випадків (+176);
  • Тернопільська область – 32 498 випадків (+106);
  • Харківська область – 65 414 випадків (+102);
  • Херсонська область – 15 814 випадків (+161);
  • Хмельницька область – 36 814 випадків (+59);
  • Черкаська область – 34 945 випадків (+214);
  • Чернівецька область – 38 363 випадки (+211);
  • Чернігівська область – 27 236 випадків (+136).

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 20 грудня зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу. Госпіталізація знадобилася 3 037 пацієнтам. 

За добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 116 людей, загалом – 16 585. Окрім того, 6 626 осіб одужали, загалом – 581 162.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка