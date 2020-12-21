Станом на 21 грудня в Україні виявили 6 545 нових випадків коронавірусу. За минулу добу було госпіталізовано 1 766 осіб.
Загалом від Covid-19 померли 16 665 осіб, за добу – 80. Загалом одужали 586 268 українців, за добу – 5 106 осіб. Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690)
Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 101 123 випадки (+673);
- Вінницька область – 21 035 випадків (+79);
- Волинська область – 30 773 випадки (+316);
- Дніпропетровська область – 53 155 випадків (+598);
- Донецька область – 32 513 випадків (+258);
- Житомирська область – 36 774 випадки (+373);
- Закарпатська область – 27 195 випадків (+97);
- Запорізька область – 47 789 випадків (+570);
- Івано-Франківська область – 42 026 випадків (+88);
- Київська область – 53 463 випадки (+456);
- Кіровоградська область – 7 817 випадків (+32);
- Луганська область – 8 900 випадків (+141);
- Львівська область – 56 953 випадки (+190);
- Миколаївська область – 27 017 випадків (+386);
- Одеська область – 64 589 випадків (+651);
- Полтавська область – 31 961 випадок (+384);
- Рівненська область – 38 656 випадків (+120);
- Сумська область – 38 170 випадків (+176);
- Тернопільська область – 32 498 випадків (+106);
- Харківська область – 65 414 випадків (+102);
- Херсонська область – 15 814 випадків (+161);
- Хмельницька область – 36 814 випадків (+59);
- Черкаська область – 34 945 випадків (+214);
- Чернівецька область – 38 363 випадки (+211);
- Чернігівська область – 27 236 випадків (+136).
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 20 грудня зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусу. Госпіталізація знадобилася 3 037 пацієнтам.
За добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 116 людей, загалом – 16 585. Окрім того, 6 626 осіб одужали, загалом – 581 162.