Як заповнити податкову декларацію 2021 онлайн в Україні – ІНСТРУКЦІЯ

Після цих дій переходимо до внесення даних у другу частину декларації. Третя колонка десятого рядка – загальна сума оподаткованого прибутку – заробітна плата, доходи, отримані в подарунок, інвестиційні та закордонні доходи тощо.

Четверта колонка – отриманий агентом чи сплачений при нотаріальному вчиненні податок на прибутки фізичних осіб. П’ята колонка – отриманий податковим агентом чи сплачений під час нотаріального вчинення військовий збір.

У шостій та сьомій графі зазначаємо суму податку (збору), яку ви маєте сплатити до державного бюджету в цій декларації. Наприклад, якщо ви отримуєте прибуток з іноземних джерел або від здавання власності в оренду іншим фізичним особам тощо.

Відповідно, після заповнення цих полів Пункт 10, а саме – загальна сума прибутку, підрахується автоматично.

Третій розділ декларації охоплює прибуток, який не входить до загального річного оподатковуваного доходу – іншими словами не підлягає оподаткуванню. Наприклад, винагорода від продажу квартири, яка перебуває у власності понад 3 роки.

Четвертий розділ повинен містити інформацію про загальну суму річного доходу, яка підрахується автоматично. У п’ятій частині звітуємо про суми, які вказали у шостій та сьомій колонках десятого рядка у другому розділі. Ці суми висвітлюються також автоматично.

Розділ шостий заповнюється у тому випадку, якщо було знайдено помилки в попередній декларації. У сьомій частині зазначаємо реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру отриманих, сплачених сум податку під час застосування права на податкову знижку.