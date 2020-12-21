Медики на коронавірусній передовій. Лікарі працюють у нелюдських умовах, рятуючи життя людей. Проте вони і самі не застраховані від хвороби – за час пандемії померло понад 130 медиків.

Така ситуація створює для нашої країни дуже важливу проблему – Україна може залишитись без лікарів та медсестер у державних закладах.

Тисячі медиків уже не витримало важких умов праці та звільнились. А ті, що ще залишились у професії, можуть виїхати за межі держави.

Сусідня Польща, наприклад, обіцяє нашим медикам у рази більшу зарплату. Якщо в Україні у середньому лікар отримує 9 тис. грн, то в державах Європи ця цифра до 10 разів більша. Тож і не дивно, що медики масово шукають кращого життя. Проблему бачать і в українському уряді.

– Коронавірус показав, що 7,5 тис. анестезіологів – це дуже мало. Нам треба більше. Окрім того, у нас є регіони, де недокомплект лікарів – 25-30%. Платять медикам – мало, а відповідальність – висока, – каже міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Та не все так просто. Переїхати до Європи і працювати там лікарем – це справа тривала і важка. Треба здати іспити з мови, пройти так звану нострифікацію – тобто, визнання українського диплому. Але лікарі готові це терпіти, бо вигоди від цього – значно більші і не лише у зарплатні.

Як Україні запобігти такій ситуації і зупинити відтік медичних емігрантів?

Глава МОЗ зазначає, що єдиний шлях – це підвищення зарплат лікарям. Але Рада такої ініціативи не підтримала.

Ще одна проблема – ким замінять тих, хто поїхав? Нещодавно уряд знизив необхідний рівень проміжних іспитів для студентів медичних вишів за програмою КРОК – якщо раніше потрібно було набрати 70% балів, тепер – лише 50%.

Чи знизить це рівень підготовки лікарів? В МОЗ переконують, що ні. Але водночас не секрет, що відсіву нездібних студентів-медиків зараз фактично немає.

Зараз Україна не залишиться без лікарів зовсім. Але якої вони будуть кваліфікації? Та й якщо кардинально не змінити ставлення до системи охорони здоров’я, то через 15 років проблемою може стати навіть прийом у терапевта або сімейного лікаря.

Також в Україні медикам вже виплатили майже 18 млн грн компенсацій заробітку через коронавірус.