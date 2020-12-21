Заступник глави Офісу президента України Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків.
– У зв’язку з істотним суспільним резонансом та, аби уникнути будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави Офісу президента Олег Татаров написав заяву на ім’я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов’язків і передачу цих обов’язків іншій посадовій особі, – заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
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Він додав, що на такий крок в ОП пішли задля уникнення конфлікту інтересів та тиску на правоохоронні органи.
Подоляк підкреслив, що публічні звинувачення у бік Татарова стосуються його приватного бізнесу за тих часів, коли він ще не працював на держпосаді.
НАБУ повідомило про підозру Татарову
Національне антикорупційне бюро України 18 грудня повідомило про підозру Олегу Татарову.
Політика вважають причетним до справи про заволодіння майном Національної гвардії на 81 млн грн.
Олег Татаров – третій підозрюваний у справі.
Провадження у справі Олега Татарова відкрито за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.