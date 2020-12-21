Заступник глави Офісу президента України Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків.

– У зв’язку з істотним суспільним резонансом та, аби уникнути будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави Офісу президента Олег Татаров написав заяву на ім’я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов’язків і передачу цих обов’язків іншій посадовій особі, – заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він додав, що на такий крок в ОП пішли задля уникнення конфлікту інтересів та тиску на правоохоронні органи.

Подоляк підкреслив, що публічні звинувачення у бік Татарова стосуються його приватного бізнесу за тих часів, коли він ще не працював на держпосаді.

НАБУ повідомило про підозру Татарову