Вакцинація проти коронавірусу: в Україні затвердили план імунізації від Covid-19

В Україні затвердили план імунізації населення від коронавірусу.

Рішення ухвалив оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій 22 грудня.

– Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з коронавірусом, оновлених даних щодо вакцин, – зазначив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

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Мета плану: протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України, близько 20 млн людей.

Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

січень – квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування коронавірусом і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;

– люди із найвищим ризиком інфікування коронавірусом і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією; квітень – червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку хвороби і ті, хто надає медичні послуги;

– люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку хвороби і ті, хто надає медичні послуги; червень – вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

– люди із високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; вересень 2021 року – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцина проти коронавірусу

22 грудня очільник Кабміну Денис Шмигаль обговорив з ЄС постачання вакцини проти коронавірусу в Україні.

Україна проводить для цього активну роботу.

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