Коронавірус в Україні 22 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 22 грудня в Україні зафіксовано 979 506 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 513 хворих. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 318 осіб;

летальних випадків – 232;

одужало – 14 020 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Статистика за регіонами:

м. Київ – 102 282 (+1 159)

Області:

Вінницька – 21 145 (+110)

Волинська – 31 138 (+365)

Дніпропетровська – 54 147 (+992)

Донецька – 32 760 (+247)

Житомирська – 36 810 (+36)

Закарпатська – 27 303 (+108)

Запорізька – 48 454 (+665)

Івано-Франківська – 42 090 (+64)

Київська – 54 022 (+559)

Кіровоградська – 7 861 (+44)

Луганська – 8 994 (+94);

Львівська – 57 401 (+447)

Миколаївська – 27 479 (+462)

Одеська – 65 503 (+914)

Полтавська – 32 506 (+545)

Рівненська – 38 920 (+264)

Сумська – 38 321 (+151)

Тернопільська – 32 579 (+81)

Харківська – 65 652 (+238)

Херсонська – 15 973 (+159)

Хмельницька – 36 840 (+26)

Черкаська – 35 413 (+468)

Чернівецька – 38 555 (+192)

Чернігівська – 27 358 (+122)

Коронавірус 21 грудня

Для порівняння, коронавірус в Україні 21 грудня виявили у 6 545 людей за добу, загальна кількість інфікованих – 970 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.