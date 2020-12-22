Коронавірус в Україні 22 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 22 грудня в Україні зафіксовано 979 506 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 513 хворих. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 318 осіб;
- летальних випадків – 232;
- одужало – 14 020 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Статистика за регіонами:
- м. Київ – 102 282 (+1 159)
Області:
- Вінницька – 21 145 (+110)
- Волинська – 31 138 (+365)
- Дніпропетровська – 54 147 (+992)
- Донецька – 32 760 (+247)
- Житомирська – 36 810 (+36)
- Закарпатська – 27 303 (+108)
- Запорізька – 48 454 (+665)
- Івано-Франківська – 42 090 (+64)
- Київська – 54 022 (+559)
- Кіровоградська – 7 861 (+44)
- Луганська – 8 994 (+94);
- Львівська – 57 401 (+447)
- Миколаївська – 27 479 (+462)
- Одеська – 65 503 (+914)
- Полтавська – 32 506 (+545)
- Рівненська – 38 920 (+264)
- Сумська – 38 321 (+151)
- Тернопільська – 32 579 (+81)
- Харківська – 65 652 (+238)
- Херсонська – 15 973 (+159)
- Хмельницька – 36 840 (+26)
- Черкаська – 35 413 (+468)
- Чернівецька – 38 555 (+192)
- Чернігівська – 27 358 (+122)
Коронавірус 21 грудня
Для порівняння, коронавірус в Україні 21 грудня виявили у 6 545 людей за добу, загальна кількість інфікованих – 970 993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.