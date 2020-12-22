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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Одужало майже вдвічі більше: в Україні за добу виявили 8 513 випадків Covid-19

Станом на ранок 22 грудня в Україні зафіксовано 979 506 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 513 хворих. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 318 осіб;
  • летальних випадків – 232;
  • одужало – 14 020 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Статистика за регіонами: 

  • м. Київ – 102 282 (+1 159)

Області:

  • Вінницька – 21 145 (+110)
  • Волинська – 31 138 (+365)
  • Дніпропетровська – 54 147 (+992)
  • Донецька – 32 760 (+247)
  • Житомирська – 36 810 (+36)
  • Закарпатська – 27 303 (+108)
  • Запорізька – 48 454 (+665)
  • Івано-Франківська – 42 090 (+64)
  • Київська – 54 022 (+559)
  • Кіровоградська – 7 861 (+44)
  • Луганська – 8 994 (+94);
  • Львівська – 57 401 (+447)
  • Миколаївська – 27 479 (+462)
  • Одеська – 65 503 (+914)
  • Полтавська – 32 506 (+545)
  • Рівненська – 38 920 (+264)
  • Сумська – 38 321 (+151)
  • Тернопільська – 32 579 (+81)
  • Харківська – 65 652 (+238)
  • Херсонська – 15 973 (+159)
  • Хмельницька – 36 840 (+26)
  • Черкаська – 35 413 (+468)
  • Чернівецька – 38 555 (+192)
  • Чернігівська – 27 358 (+122)

Коронавірус в Україні 22 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус 21 грудня

Для порівняння, коронавірус в Україні 21 грудня виявили у  6 545 людей за добу, загальна кількість інфікованих – 970 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Фото: Pixabay

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