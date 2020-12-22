Аеропорт Львів відновив рейси до країн Європи (СПИСОК)

Міжнародний аеропорт Львів перед різдвяними святами відновив низку рейсів до країн ЄС.

– WizzAir та SkyUp продовжують виконувати відновлені рейси до країн Європи. Дякуємо авіакомпаніям за те, що продовжують працювати і прилітати до Львова в час кризи, – йдеться у повідомленні.