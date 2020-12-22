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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Аеропорт Львів відновив рейси до країн Європи (СПИСОК)

Міжнародний аеропорт Львів перед різдвяними святами відновив низку рейсів до країн ЄС.

– WizzAir та SkyUp продовжують виконувати відновлені рейси до країн Європи. Дякуємо авіакомпаніям за те, що продовжують працювати і прилітати до Львова в час кризи, – йдеться у повідомленні.

Польоти виконуватимуться за чотирма напрямками: Італія, Словаччина, Чехія та Франція.

Зокрема, відновлено такі рейси:

  • Львів — Мілан Мальпенса (WizzAir): рейси з 19 грудня по вівторках і суботах.
  • Львів – Братислава (WizzAir). Рейси 22.12, 25.01, 5.01 , 9.01, 12.01 та 16.01.
  • Львів – Пардубіце (WizzAir): рейси з 22 грудня по вівторках.
  • Львів – Париж Бове (SkyUp): рейси з 22 грудня. З 19 січня курсуватимуть двічі на тиждень: по вівторках і п’ятницях.

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