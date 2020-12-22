Аеропорт Львів відновив рейси до країн Європи (СПИСОК)

Міжнародний аеропорт Львів перед різдвяними святами відновив низку рейсів до країн ЄС.
– WizzAir та SkyUp продовжують виконувати відновлені рейси до країн Європи. Дякуємо авіакомпаніям за те, що продовжують працювати і прилітати до Львова в час кризи, – йдеться у повідомленні.
Польоти виконуватимуться за чотирма напрямками: Італія, Словаччина, Чехія та Франція.
Зокрема, відновлено такі рейси:
- Львів — Мілан Мальпенса (WizzAir): рейси з 19 грудня по вівторках і суботах.
- Львів – Братислава (WizzAir). Рейси 22.12, 25.01, 5.01 , 9.01, 12.01 та 16.01.
- Львів – Пардубіце (WizzAir): рейси з 22 грудня по вівторках.
- Львів – Париж Бове (SkyUp): рейси з 22 грудня. З 19 січня курсуватимуть двічі на тиждень: по вівторках і п’ятницях.