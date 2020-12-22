Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: командира військової частини взяли під варту

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід командиру військової частини в Чугуєві В’ячеславу Глазунову, якого підозрюють у халатності та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до авіакатастрофи Ан-26 у вересні цього року.

Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Напередодні Державне бюро розслідувань також повідомило про підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, керівнику польотів і командиру військової частини через авіакатастрофу Ан-26 неподалік від Чугуєва в Харківській області.

Читайте: Розслідування катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом на завершальному етапі – Венедіктова

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня під час навчальних польотів під Чугуєвом впав і загорівся військовий літак Ан-26. На борту перебували 27 людей – 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ.

В результаті авіакатастрофи 26 людей загинули, вижив тільки один курсант. Основними причинами падіння літака, які встановила комісія, були системні порушення в організації польотів – від командування Повітряних сил до бригади, де сталася трагедія.

Досудове розслідування щодо авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині триває.