Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: командира військової частини взяли під варту

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід командиру військової частини в Чугуєві В’ячеславу Глазунову, якого підозрюють у халатності та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до авіакатастрофи Ан-26 у вересні цього року.
Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави.
Напередодні Державне бюро розслідувань також повідомило про підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, керівнику польотів і командиру військової частини через авіакатастрофу Ан-26 неподалік від Чугуєва в Харківській області.
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Авіакатастрофа під Чугуєвом
25 вересня під час навчальних польотів під Чугуєвом впав і загорівся військовий літак Ан-26. На борту перебували 27 людей – 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ.
В результаті авіакатастрофи 26 людей загинули, вижив тільки один курсант. Основними причинами падіння літака, які встановила комісія, були системні порушення в організації польотів – від командування Повітряних сил до бригади, де сталася трагедія.
Досудове розслідування щодо авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині триває.