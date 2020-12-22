Мер Броварів Ігор Сапожко розкрив подробиці нападу на нього 21 грудня. Він вважає, що таким способом його хочуть змусити зняти свою кандидатуру з виборів. Про це політик повідомив у соцмережах та поділився подробицями інциденту.

– Залякати мене не вдасться. Я не зраджу довіру тисяч броварчан, які мене підтримують.

Він поділився, що група з десяти озброєних чоловіків увірвалася до будинку увечері 21 грудня. Вони зв’язали його дружину та дитину, після чого били Сапожка на очах у сім’ї. Крім цього, злочинці забрали усі кошти з оселі, влаштували погром та зникли.

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Напад на мера Броварів – реакція Кличка

22 грудня стало відомо про напад на мера Броварів Ігора Сапожка під Києвом. Інформацію підтвердили у поліції. На інцидент відреагував мер Києва Віталій Кличко.

Він звернувся до правоохоронців та попросив їх якнайшвидше провести розслідування.

Джерело: Ігор Сапожко

Фото: Ігор Сапожко