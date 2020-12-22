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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Долар різко здорожчав: курс валют в Україні 22 грудня

Курс долара станом на 22 грудня здорожчав. Зріс у ціні на початку тижня і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,03 грн, що на 21 копійку більше, ніж було 21 грудня.

Євро здорожчав на 8 копійок – з 34,10 грн/1€ до 34,18 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 22.12:

  • $1 – 28,03 грн;
  • €1 – 34,18 грн;
  • 1 польський злотий – 7,61 грн;
  • 10 російських рублів – 3,78 грн.

курс 22 грудня

Що буде з курсом долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1. Водночас інвестиційний аналітик Вадим Бардась дає дещо оптимістичніший прогноз.

За його словами, у 2021 році зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітика, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

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