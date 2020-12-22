Курс долара станом на 22 грудня здорожчав. Зріс у ціні на початку тижня і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,03 грн, що на 21 копійку більше, ніж було 21 грудня.

Євро здорожчав на 8 копійок – з 34,10 грн/1€ до 34,18 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

Читайте: В НБУ прогнозують зростання споживчих цін до кінця 2020

Курс валют в Україні від НБУ на 22.12:

$1 – 28,03 грн;

€1 – 34,18 грн;

1 польський злотий – 7,61 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

Що буде з курсом долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1. Водночас інвестиційний аналітик Вадим Бардась дає дещо оптимістичніший прогноз.

За його словами, у 2021 році зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.

Згідно з прогнозом аналітика, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.