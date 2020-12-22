Курс долара станом на 22 грудня здорожчав. Зріс у ціні на початку тижня і євро.
Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,03 грн, що на 21 копійку більше, ніж було 21 грудня.
Євро здорожчав на 8 копійок – з 34,10 грн/1€ до 34,18 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.
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Курс валют в Україні від НБУ на 22.12:
- $1 – 28,03 грн;
- €1 – 34,18 грн;
- 1 польський злотий – 7,61 грн;
- 10 російських рублів – 3,78 грн.
Що буде з курсом долара у 2021 році
У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1. Водночас інвестиційний аналітик Вадим Бардась дає дещо оптимістичніший прогноз.
За його словами, у 2021 році зростання курсу долара в Україні стримуватиме збільшення експорту товарів та послуг, відновлення попиту нерезидентів щодо купівлі державних цінних паперів та надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями.
Згідно з прогнозом аналітика, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.