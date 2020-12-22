Україна продовжує масово закуповувати медичні маски за кордоном, попри те, що після запровадження карантину українські підприємства перепрофілювали виробництво та почали виготовляти захисні засоби.

У період з серпня до жовтня 2020 року Україна експортувала 9 тонн масок на суму $464 тис., а імпортувала – 744,6 тонн вартістю $8,6 млн, звітують у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У жовтні країна продала 3,2 тонни масок вартістю близько $152,5 тис., а закупила 425 тонн на понад $3,8 млн.

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Обсяг імпорту масок з серпня до жовтня у понад 82 рази перевищив експорт, а у жовтні – у 132 рази.

Тенденцію пояснюють тим, що Китай займає лідируючі позиції у світі з виробництва масок, створюючи такі умови, які обмежують можливість виробництва в інших країнах.

Медичні маски під час карантину

Після поширення коронавірусу медична маска стала невід’ємною складовою життя кожної людини.

В Україні за перебування у громадських місцях без захисного засобу штрафують.

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